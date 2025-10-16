01:30  16 жовтня
Музикант Андрій Хливлюк розповів, де він служить насправді
18:11  15 жовтня
Російський паспорт мера Одеси Труханова: з'явилися нові деталі справи
17:55  15 жовтня
В Україну йде потепління до +15 градусів
16 жовтня 2025, 06:49

Масштабна атака РФ: вибухи пролунали у кількох містах

16 жовтня 2025, 06:49
Ілюстративне фотоФото: nta.ua
Уранці 16 жовтня по всій території України двічі оголошували масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт у Росії винищувача МіГ-31К – носія гіперзвукових ракет "Кинджал"

Про це інформує RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що перша тривога пролунала близько 05:21. Під час неї вибухи чули у Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві.

Також фіксували рух швидкісних цілей у напрямку Павлограда та Дніпра.

О 06:21 Повітряні сили знову повідомили про зліт МіГ-31К, після чого в Україні вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу. Наразі оголошено відбій.

Нагадаємо, напередодні ввечері в Ніжині ворожі безпілотники вдарили по пивзаводу та депо "Нової пошти". Зафіксовано щонайменше шість влучань. У регіоні запровадили графіки відключення електроенергії.

15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
