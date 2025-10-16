Масштабна атака РФ: вибухи пролунали у кількох містах

Ілюстративне фотоФото: nta.ua

Уранці 16 жовтня по всій території України двічі оголошували масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт у Росії винищувача МіГ-31К – носія гіперзвукових ракет "Кинджал"

Про це інформує RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що перша тривога пролунала близько 05:21. Під час неї вибухи чули у Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві.

Також фіксували рух швидкісних цілей у напрямку Павлограда та Дніпра.

О 06:21 Повітряні сили знову повідомили про зліт МіГ-31К, після чого в Україні вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу. Наразі оголошено відбій.

Нагадаємо, напередодні ввечері в Ніжині ворожі безпілотники вдарили по пивзаводу та депо "Нової пошти". Зафіксовано щонайменше шість влучань. У регіоні запровадили графіки відключення електроенергії.