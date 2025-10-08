11:57  08 октября
08 октября 2025, 17:39

Криштиану Роналду стал первым футбольным миллиардером в истории, — Bloomberg

08 октября 2025, 17:39
Португалец Криштиану Роналду стал первым футболистом в мире, чей капитал превысил $1 миллиард. Его состояние сейчас оценивается в $1,4 млрд

Об этом сообщает Bloomberg, передает RegioNews.

Главная причина такого прорыва — рекордный контракт с саудовским клубом Аль-Наср, который Роналду продлил в июне 2025 года до середины 2027-го. Его сумма превышает $400 млн, а благодаря налоговым льготам Саудовской Аравии большая часть выплат поступает без налогообложения.

Контракт также предусматривает бонусы, долю в клубе и частный самолет.

По сравнению с другим футбольным гигантом — Лионелем Месси, заработавшим около $600 млн, — доходы Роналду вдвое больше. Причем большинство его состояния — это именно зарплаты, а не реклама или бизнес-инвестиции, как у Майкла Джордана или Роджера Федерера.

В 2024 году Роналду в шестой раз за 10 лет возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes.

Напомним, Роналду – пятикратный обладатель "Золотого мяча", лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов и абсолютный рекордсмен сборной Португалии.

