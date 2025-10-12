16:46  11 октября
Ссора в автобусе Кривого Рога закончилась смертью пассажира
09:59  12 октября
В Днепре 15-летнему парню оторвало палец в результате взрыва неизвестного предмета
10:42  11 октября
Заказное убийство на Полтавщине: женщина хотела избавиться от любовника дочери
12 октября 2025, 16:13

Шестилетняя гимнастка из Львовской области установила мировой рекорд – 223 подъема с переворотом

12 октября 2025, 16:13
Фото: "Эспрессо"
Читайте також
Маленькая спортсменка Регина Абрамова смогла выполнить упражнение 223 раза подряд, превысив предыдущий результат в 80 повторений почти в три раза

Об этом сообщает "Эспрессо", передает RegioNews.

Рекорд был официально зафиксирован представителями Национального реестра рекордов Украины. Специалисты подтвердили, что это достижение является лучшим в мире среди детей возрастной категории до семи лет.

По словам наблюдателей, девочка продемонстрировала исключительную выносливость и техническую подготовку, что свидетельствует о высоком уровне ее тренировок.

Юная спортсменка после установления рекорда

Справка. Юная гимнастка занимается спортом с раннего детства. Свой первый рекорд она установила в пятилетнем возрасте, когда поднялась на Говерлу, став самой молодой участницей восхождения в Украине. Кроме того, Регина уже занесена в Национальный реестр рекордов с результатом в висении на кольцах – 4 минуты 10 секунд.

Ранее сообщалось, в Одесской области открыли уникальную локацию, созданную из тысяч морских ракушек. Стало известно, что лабиринт из рапанов не только привлекает туристов, но и может попасть в международный реестр рекордов.

