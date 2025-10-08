Фанаты полтавской "Ворсклы" обругали футболистов и тренера за проигрыш аутсайдеру (видео 18+)
В матче 10-го тура Первой лиги Украины полтавская "Ворскла" проиграла команде "Чернигов" со счетом 0:1. Фанаты сказали все, что думают об игре команды
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующее видео в Телеграмме.
Главный тренер "Ворсклы" Александр Бабич не вытерпел и начал объяснять болельщикам, что "команда еще не выстроена, а мяч просто не идет в ворота".
Осторожно, видео 18+:
После поражения "Ворскла" опустилась на 7-е место в турнирной таблице, имея 12 очков после 10 сыгранных матчей. В то же время "Чернигов" благодаря гостевой победе поднялся на 12-ю строчку в чемпионате.
Ранее мы сообщали, что легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Об этом в своей статье пишет журналист Владимир Миленко.
Смертельное ДТП в Полтавской области: велосипедистка погибла на местеВсе новости »
06 октября 2025, 13:20В Полтаве вертолет Ми-2 убрали с постамента всего через сутки
19 сентября 2025, 09:51В Полтавской области разоблачили юношей, которые поджигали автомобили
18 сентября 2025, 13:37
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Послы ЕС одобрили новое торговое соглашение с Украиной: названа дата утверждения
08 октября 2025, 15:28Владельцы разрушенного войной имущества смогут бесплатно получить землю: что известно
08 октября 2025, 15:19С начала 2025 года ГБР направило в суд 5879 обвинительных актов в отношении правоохранителей и чиновников
08 октября 2025, 14:59Дальнобойщик, работавший на РФ: СБУ разоблачила корректировщика
08 октября 2025, 14:45В Запорожье подростки угрожали расстрелять пенсионерок
08 октября 2025, 14:41Действующий запрет на выезд мужчин за границу – неконституционный
08 октября 2025, 14:16Культурное наследие Украины под угрозой: оккупанты вывезли артефакты из Каменной Могилы и Крыма
08 октября 2025, 14:14Нардеп Гончаренко: Зеленский назвал "слуг" "деструктивными д*билами"
08 октября 2025, 13:58Скандал в Вышгороде: мэра и подрядчика обвиняют в растрате миллионов
08 октября 2025, 13:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все блоги »