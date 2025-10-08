Фанаты полтавской "Ворсклы" обругали футболистов и тренера за проигрыш аутсайдеру (видео 18+)

иллюстративное фото: из открытых источников

В матче 10-го тура Первой лиги Украины полтавская "Ворскла" проиграла команде "Чернигов" со счетом 0:1. Фанаты сказали все, что думают об игре команды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующее видео в Телеграмме.

Главный тренер "Ворсклы" Александр Бабич не вытерпел и начал объяснять болельщикам, что "команда еще не выстроена, а мяч просто не идет в ворота".

Осторожно, видео 18+:

После поражения "Ворскла" опустилась на 7-е место в турнирной таблице, имея 12 очков после 10 сыгранных матчей. В то же время "Чернигов" благодаря гостевой победе поднялся на 12-ю строчку в чемпионате.

