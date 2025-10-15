21:32  15 жовтня
Військові викрадали людей на Тернопільщині катували і відбирали майно
18:11  15 жовтня
Російський паспорт мера Одеси Труханова: з'явилися нові деталі справи
17:55  15 жовтня
В Україну йде потепління до +15 градусів
15 жовтня 2025, 23:14

Відомий український ексфутболіст очолив комітет ФІФА

15 жовтня 2025, 23:14
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент Української асоціації футболу та знаменитий у минулому футболіст Андрій Шевченко увійшов до складу постійних комітетів ФІФА

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Зазначається, що президента УАФ Андрія Шевченка обрано головою Комітету з питань майбутнього футболу ФІФА, а очільницю комітету арбітрів УАФ Катерину Монзуль – членом Комітету зацікавлених сторін із жіночого футболу ФІФА.

Андрія Шевченко – український футболіст, що грав на позиції нападника за київське "Динамо", "Мілан" та лондонський "Челсі". У 2003 році він став першим українцем, хто виграв Лігу чемпіонів. Володар "Золотого м'яча" 2004 – призу, який вручають найкращому футболісту світу. Після закінчення кар’єри гравця очолював національну збірну України з футболу.

Нагадаємо, на 92-му році життя помер перший воротар львівських "Карпат". Йдеться про Юрія Сусла, який провів за "левів" 77 поєдинків.

15 жовтня 2025
07 серпня 2025
