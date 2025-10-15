Відомий український ексфутболіст очолив комітет ФІФА

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент Української асоціації футболу та знаменитий у минулому футболіст Андрій Шевченко увійшов до складу постійних комітетів ФІФА

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Зазначається, що президента УАФ Андрія Шевченка обрано головою Комітету з питань майбутнього футболу ФІФА, а очільницю комітету арбітрів УАФ Катерину Монзуль – членом Комітету зацікавлених сторін із жіночого футболу ФІФА.

Андрія Шевченко – український футболіст, що грав на позиції нападника за київське "Динамо", "Мілан" та лондонський "Челсі". У 2003 році він став першим українцем, хто виграв Лігу чемпіонів. Володар "Золотого м'яча" 2004 – призу, який вручають найкращому футболісту світу. Після закінчення кар’єри гравця очолював національну збірну України з футболу.

