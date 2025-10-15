21:32  15 жовтня
15 жовтня 2025, 23:35

В Україні падає врожай яблук: чому так сталось

15 жовтня 2025, 23:35
Ілюстративне фото
В Україні експерти цьогоріч прогнозують врожай яблук нижче середнього за останні 10 років. При цьому залежно від регіону ситуація або така як минулого року, або навіть гірша

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Володимир Гуржій із USPA Fruit зазначив, що ситуація в основних регіонах вирощування яблук дуже різна. Це пов'язано з тим, що заморозки прийшли хвилями та припали на різну стадію розвитку квітки та плодів. Тож, в деяких регіонах врожай можна назвати нормальним, але в інших знижується вдвічі.

"Загалом після пізніх весняних заморозків погодні умови в Україні були дуже сприятливими для вирощування яблука, що позитивно позначилося на якості. Однак зараз виробники стикаються з труднощами під час збирання врожаю та його збереження. Українські аграрії борються із заморозками, градом та іншими стихійними лихами протягом усього вегетаційного періоду, а цього року під час збирання врожаю ми зіткнулися із сильними дощами та низькими температурами, через які збирання вже затрималося на два тижні", - каже експерт.

Зараз в Україні збір врожаю продовжується, і наполовину процес вже завершений. Експерти очікують врожай нижче середнього за 10 років. Однак аналітики зазначили, що останніми роками пізні заморозки в Україні стали практично нормою, а значить — це можна вважати нормальним врожаєм.

При цьому Володимир Гуржій вважає, що наступний сезон (2025-2026) може стати сезоном високих цін.

"Крім погодних умов та низького врожаю, які й без того є сильними ціноутворюючими факторами, існують і об'єктивні економічні причини, що сприяють зростанню цін. До них відносяться: висока інфляція в Європі та ревальвація євро щодо долара США, особливо з огляду на те, що основні експортні ринки українських яблук працюють переважно в доларах США", - зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні ціни на ріпак різко зросли через скорочення пропозиції та очікування змін у правилах експорту. Обсяги постачання за кордон впали у десятки разів, а переробники продовжують підіймати закупівельні ціни.

15 жовтня 2025
