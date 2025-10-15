Ілюстративне фото

В Україні експерти цьогоріч прогнозують врожай яблук нижче середнього за останні 10 років. При цьому залежно від регіону ситуація або така як минулого року, або навіть гірша

Володимир Гуржій із USPA Fruit зазначив, що ситуація в основних регіонах вирощування яблук дуже різна. Це пов'язано з тим, що заморозки прийшли хвилями та припали на різну стадію розвитку квітки та плодів. Тож, в деяких регіонах врожай можна назвати нормальним, але в інших знижується вдвічі.

"Загалом після пізніх весняних заморозків погодні умови в Україні були дуже сприятливими для вирощування яблука, що позитивно позначилося на якості. Однак зараз виробники стикаються з труднощами під час збирання врожаю та його збереження. Українські аграрії борються із заморозками, градом та іншими стихійними лихами протягом усього вегетаційного періоду, а цього року під час збирання врожаю ми зіткнулися із сильними дощами та низькими температурами, через які збирання вже затрималося на два тижні", - каже експерт.

Зараз в Україні збір врожаю продовжується, і наполовину процес вже завершений. Експерти очікують врожай нижче середнього за 10 років. Однак аналітики зазначили, що останніми роками пізні заморозки в Україні стали практично нормою, а значить — це можна вважати нормальним врожаєм.

При цьому Володимир Гуржій вважає, що наступний сезон (2025-2026) може стати сезоном високих цін.

"Крім погодних умов та низького врожаю, які й без того є сильними ціноутворюючими факторами, існують і об'єктивні економічні причини, що сприяють зростанню цін. До них відносяться: висока інфляція в Європі та ревальвація євро щодо долара США, особливо з огляду на те, що основні експортні ринки українських яблук працюють переважно в доларах США", - зазначив експерт.

