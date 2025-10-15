Умер известный украинский ресторатор

фото: Игорь Сухомлин / Facebook

Как передает RegioNews, об этом сообщила его супруга Кристина на своей странице в соцсети.

По ее словам, мужчина лечился в Германии.

"Вчера, 14 октября, ушел из жизни мой муж Игорь Сухомлин – самый дорогой для меня человек. Он боролся до последнего, но болезнь победила. Игорь ушел в покое, без боли в окружении ближайших людей. Кремация состоится в Мюнхене, где он проходил лечение. Захоронение праха состоится в Барселоне", – говорится в сообщении.

Напомним, Сухомлину принадлежали кофейни "Чашка", хинкальная "Буба", ресторан "Велюров", кондитерская "Шарлотка", вареничные "Балована Галя".

