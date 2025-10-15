Помер відомий український ресторатор

фото: Ігор Сухомлин / Facebook

Як передає RegioNews, про це повідомила його дружина Христина на своїй сторінці у соцмережі.

За її словами, чоловік лікувався у Німеччині.

"Учора, 14 жовтня, пішов із життя мій чоловік Ігор Сухомлин – найдорожча для мене людина. Він боровся до останнього, але хвороба перемогла. Ігор пішов у спокої, без болю в оточенні найближчих людей. Кремація відбудеться в Мюнхені, де він проходив лікування. Поховання праху відбудеться в Барселоні", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сухомлину належали кав'ярні "Чашка", хінкальна "Буба", ресторан "Велюров", кондитерська "Шарлотка", вареничні "Балувана Галя".

