15 жовтня 2025, 22:45

Помер відомий український ресторатор

15 жовтня 2025, 22:45
фото: Ігор Сухомлин / Facebook
Пішов з життя чернігівський ресторатор, власник вареничної «Балувана Галя», Ігор Сухомлин

Як передає RegioNews, про це повідомила його дружина Христина на своїй сторінці у соцмережі.

За її словами, чоловік лікувався у Німеччині.

"Учора, 14 жовтня, пішов із життя мій чоловік Ігор Сухомлин – найдорожча для мене людина. Він боровся до останнього, але хвороба перемогла. Ігор пішов у спокої, без болю в оточенні найближчих людей. Кремація відбудеться в Мюнхені, де він проходив лікування. Поховання праху відбудеться в Барселоні", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сухомлину належали кав'ярні "Чашка", хінкальна "Буба", ресторан "Велюров", кондитерська "Шарлотка", вареничні "Балувана Галя".

Як повідомлялось, відомий ресторатор Михайло Кацурін отруївся у власному ресторані у Львові. Крім нього отруєння діагностували у десятків людей.

Чернігівська область ресторатор суспільство смерть
15 жовтня 2025
07 серпня 2025
