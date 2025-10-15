Ексвласника відомої торгової мережі звинувачують у привласненні державної землі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Підсанкційного бізнесмена Віктора Поліщука звинувачують у тиску, рейдерських діях та незаконному заволодінні землею поруч зі своєю ділянкою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Економічну правду".

За словами власниці садового будинку та земельних ділянок у садовому товаристві "ЯВІР" у селі Шпитьки Бучанського району Київської області Інни Синиці, вона стала жертвою "фактичних рейдерських та протиправних дій" з боку Віктора Поліщука – бізнесмена, відомого як колишнього власник ТРЦ "Гулівер", мережі "Ельдорадо", банку "Михайлівський". Сам Поліщук перебуває під санкціями РНБО з листопада 2025 року.

Жінка стверджує, що систематичний тиск розпочався після того, як вона викрила спроби Поліщука та його підконтрольних осіб заволодіти державними та комунальними земельними ділянками поруч із її майном.

За цими фактами СБУ відкрило кримінальне провадження щодо незаконного привласнення земель комунальної та державної власності.

