В Україні з’являться власні супутники для Космічних сил
Російський паспорт мера Одеси Труханова: з'явилися нові деталі справи
В Україну йде потепління до +15 градусів
15 жовтня 2025, 20:20

Ексвласника відомої торгової мережі звинувачують у привласненні державної землі

15 жовтня 2025, 20:20
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Підсанкційного бізнесмена Віктора Поліщука звинувачують у тиску, рейдерських діях та незаконному заволодінні землею поруч зі своєю ділянкою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Економічну правду".

За словами власниці садового будинку та земельних ділянок у садовому товаристві "ЯВІР" у селі Шпитьки Бучанського району Київської області Інни Синиці, вона стала жертвою "фактичних рейдерських та протиправних дій" з боку Віктора Поліщука – бізнесмена, відомого як колишнього власник ТРЦ "Гулівер", мережі "Ельдорадо", банку "Михайлівський". Сам Поліщук перебуває під санкціями РНБО з листопада 2025 року.

Жінка стверджує, що систематичний тиск розпочався після того, як вона викрила спроби Поліщука та його підконтрольних осіб заволодіти державними та комунальними земельними ділянками поруч із її майном.

За цими фактами СБУ відкрило кримінальне провадження щодо незаконного привласнення земель комунальної та державної власності.

Нагадаємо, на Київщині депутатка провернула земельну аферу на 12 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
