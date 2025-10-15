Ілюстративне фото: Flickr

Україна може отримати власну супутникову систему для зміцнення обороноздатності вже у найближчі місяці

Про це виданню LIGA.net повідомив автор закону про створення Космічних сил у складі Збройних Сил України Федір Веніславський, передає RegioNews.

В Україні протягом наступного року можуть з’явитися власні супутники, які забезпечуватимуть роботу майбутніх Космічних сил. За його словами, над створенням та запуском апаратів уже працюють Міністерство оборони та Головне управління розвідки. Депутат уточнив, що йдеться про супутники, які Україна може отримати від міжнародних партнерів у вигляді допомоги або закупівлі.

Веніславський також повідомив, що парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити зміни до закону про Збройні сили, які передбачають створення нового виду військ – Космічних сил. За його словами, у короткостроковій перспективі є всі передумови для початку формування їхньої організаційної структури.

Раніше, 26 вересня, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський оголосив про створення нового роду військ у складі Повітряних сил – Військ безпілотних систем ППО. Вже 7 жовтня Верховна Рада мала розглянути відповідний законопроєкт.

За словами Веніславського, майбутні українські Космічні сили можуть бути побудовані за зразком британської моделі. Такий формат дозволить поєднати супутникові технології, розвідку та комунікаційні системи для посилення обороноздатності країни.

