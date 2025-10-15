18:30  15 жовтня
В Україні з’являться власні супутники для Космічних сил
18:11  15 жовтня
Російський паспорт мера Одеси Труханова: з'явилися нові деталі справи
17:55  15 жовтня
В Україну йде потепління до +15 градусів
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2025, 18:30

В Україні з’являться власні супутники для Космічних сил

15 жовтня 2025, 18:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Flickr
Читайте также
на русском языке

Україна може отримати власну супутникову систему для зміцнення обороноздатності вже у найближчі місяці

Про це виданню LIGA.net повідомив автор закону про створення Космічних сил у складі Збройних Сил України Федір Веніславський, передає RegioNews.

В Україні протягом наступного року можуть з’явитися власні супутники, які забезпечуватимуть роботу майбутніх Космічних сил. За його словами, над створенням та запуском апаратів уже працюють Міністерство оборони та Головне управління розвідки. Депутат уточнив, що йдеться про супутники, які Україна може отримати від міжнародних партнерів у вигляді допомоги або закупівлі.

Веніславський також повідомив, що парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити зміни до закону про Збройні сили, які передбачають створення нового виду військ – Космічних сил. За його словами, у короткостроковій перспективі є всі передумови для початку формування їхньої організаційної структури.

Раніше, 26 вересня, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський оголосив про створення нового роду військ у складі Повітряних сил – Військ безпілотних систем ППО. Вже 7 жовтня Верховна Рада мала розглянути відповідний законопроєкт.

За словами Веніславського, майбутні українські Космічні сили можуть бути побудовані за зразком британської моделі. Такий формат дозволить поєднати супутникові технології, розвідку та комунікаційні системи для посилення обороноздатності країни.

Нагадаємо, українська науково-фантастична драма "Ти – космос" здобула перемогу на одному з найвідоміших фестивалів жанрового кіно в Центральній Європі –"FUTURE GATE FESTIVAL".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна космос оборона Збройні сили України технології супутник Міністерство оборони
На Донеччині українські військові провели унікальну евакуацію у 20 метрах від позицій росіян
15 жовтня 2025, 17:29
Населення України щороку скорочується на 300 тисяч
15 жовтня 2025, 14:48
Україна повторно атакувала нафтовий термінал в Феодосії: пошкоджено 16 резервуарів
15 жовтня 2025, 10:52
Всі новини »
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
Чоловіка з Івано-Франківська засудили на 6 років за контрабанду наркотиків у пенітенціарну установу
15 жовтня 2025, 19:15
Данія надала понад 170 мільйонів доларів українським військовим
15 жовтня 2025, 19:11
Російський авіаудар по Добропіллю забрав життя чоловіка – рятувальники деблокували тіло
15 жовтня 2025, 19:02
У М’янмі вбили та продали на органи 26-річну білоруську співачку Віру К, – ЗМІ
15 жовтня 2025, 18:49
На Донеччині місцевий житель "зливав" дані росіянам: як його покарали
15 жовтня 2025, 18:25
На Дніпропетровщині жінка потрапила до лікарні після вживання дикорослих грибів, схожих на маслюки
15 жовтня 2025, 18:11
Російський паспорт мера Одеси Труханова: з'явилися нові деталі справи
15 жовтня 2025, 18:11
В Україну йде потепління до +15 градусів
15 жовтня 2025, 17:55
Смертельна ДТП на Житомирщині: загинули двоє людей
15 жовтня 2025, 17:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »