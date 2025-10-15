Население Украины ежегодно сокращается на 300 тысяч

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом в эфире телеканала "Апостроф" заявил глава Офиса Миграционной политики Василий Воскобойник.

По его словам, ежегодно население страны сокращается на 250-300 тысяч человек.

"Каждый год у нас действительно население сокращается на 250-300 тысяч человек, и это без учета какой-либо войны. Потому что эти процессы начались задолго до начала военных действий", – говорится в сообщении.

По его мнению, чтобы преодолеть демографический кризис, нужно вернуть украинцев из-за границы, сократить объемы трудовой миграции и привлекать иностранных работников для компенсации нехватки рабочих рук.

По данным Киевской школы экономики (KSE) Украина потеряла почти 40% трудоспособного населения. Как отмечается, 74% работодателей сообщают о нехватке кадров, а средний дефицит работников в компаниях составляет около 15%.