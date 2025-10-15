11:30  15 октября
В Харькове мачеха жестоко избила 3-летнего ребенка: мальчик не выжил
09:39  15 октября
На Киевщине мужчина забил сожительницу до смерти: ему грозит до 10 лет
07:47  15 октября
В Луцке оштрафован работник ТЦК за невключенную бодикамеру
UA | RU
UA | RU
15 октября 2025, 14:48

Население Украины ежегодно сокращается на 300 тысяч

15 октября 2025, 14:48
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине демографический кризис, угрожающий развитию экономики и восстановлению государства

Как передает RegioNews, об этом в эфире телеканала "Апостроф" заявил глава Офиса Миграционной политики Василий Воскобойник.

По его словам, ежегодно население страны сокращается на 250-300 тысяч человек.

"Каждый год у нас действительно население сокращается на 250-300 тысяч человек, и это без учета какой-либо войны. Потому что эти процессы начались задолго до начала военных действий", – говорится в сообщении.

По его мнению, чтобы преодолеть демографический кризис, нужно вернуть украинцев из-за границы, сократить объемы трудовой миграции и привлекать иностранных работников для компенсации нехватки рабочих рук.

По данным Киевской школы экономики (KSE) Украина потеряла почти 40% трудоспособного населения. Как отмечается, 74% работодателей сообщают о нехватке кадров, а средний дефицит работников в компаниях составляет около 15%.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
демографический кризис демография кризис экономика Украина население
Украинцы стали больше покупать алкоголь – расходы превысили 14 млрд грн
14 октября 2025, 18:16
В Украине резко подорожали популярные продукты
14 октября 2025, 12:59
В Украине подорожало строительство жилья
14 октября 2025, 01:35
Все новости »
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
Россияне замучили в плену мэра города в Запорожской области
15 октября 2025, 15:23
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
15 октября 2025, 15:10
На Днепропетровщине женщина пришла в гости к знакомому и украла его карточку
15 октября 2025, 14:45
В Одесской области медик требовал 2000 долларов от военнослужащего за признание его ограниченно пригодным
15 октября 2025, 13:50
Завербовали через интернет-игру: в Одессе судили мужчину, работавшего на россиян
15 октября 2025, 13:35
Жительница Винницы второй раз пыталась вывезти мужчину за границу
15 октября 2025, 13:29
В Тернополе водитель Daewoo сбил 50-летнюю женщину
15 октября 2025, 13:04
В Одесской области водитель автомобиля "ВАЗ" сбил 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте
15 октября 2025, 12:53
В Запорожье мужчина купил почти миллион авто, которого не существует
15 октября 2025, 12:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »