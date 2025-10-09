Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 10 октября, в Украине снова будет дождь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

"Атмосферные фронты, близость циклона, порывистый северо-западный ветер, этакая погода поздней осенью", – написала она

В пятницу, 10 октября, в Украине ожидается холодная или прохладная погода, днем +9…+14 градусов.

В восточных областях будет теплее, +15…+19 градусов.

В Киеве завтра будет облачно, ветрено и дождливо. Днем ожидается +11…+13 градусов.

Напомним, в конце сентября в Карпатах выпал первый снег. На горе Поп Иван зафиксировали морозную погоду и ветер.