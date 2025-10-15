В Україну йде потепління до +15 градусів

фото: depositphotos.com

16 та 17 жовтня в Україні переважатиме суха і тепла погода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

"Потужна масштабна антициклонічна смуга високого атмосферного тиску, що витягнулася від Ісландії через Велику Британію через Німеччину-Польщу до України блокуватиме доступ опадів", – повідомила вона.

Температура повітря вночі залишиться низькою, очікується +2…+6 градусів, місцями заморозки.

Протягом дня у більшості областей України очікується досить комфортна температура повітря, +10…+15 градусів, на північному сході буде холодніше, +7…+11 градусів.

"18-го жовтня побільшає дощів, і навіть із мокрим снігом, почнеться похолодання у західних областях, а 19-го жовтня і дощі, і майже повсюди в Україні відчутне похолодання до денних +5…+9 градусів", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у середу, 15 жовтня, в Україні переважатиме прохолодна погода. Дощі найбільш ймовірні на Чернігівщині та Сумщині.