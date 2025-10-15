18:30  15 жовтня
В Україні з’являться власні супутники для Космічних сил
18:11  15 жовтня
Російський паспорт мера Одеси Труханова: з'явилися нові деталі справи
17:55  15 жовтня
В Україну йде потепління до +15 градусів
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2025, 17:55

В Україну йде потепління до +15 градусів

15 жовтня 2025, 17:55
Читайте также на русском языке
фото: depositphotos.com
Читайте также
на русском языке

16 та 17 жовтня в Україні переважатиме суха і тепла погода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

"Потужна масштабна антициклонічна смуга високого атмосферного тиску, що витягнулася від Ісландії через Велику Британію через Німеччину-Польщу до України блокуватиме доступ опадів", – повідомила вона.

Температура повітря вночі залишиться низькою, очікується +2…+6 градусів, місцями заморозки.

Протягом дня у більшості областей України очікується досить комфортна температура повітря, +10…+15 градусів, на північному сході буде холодніше, +7…+11 градусів.

"18-го жовтня побільшає дощів, і навіть із мокрим снігом, почнеться похолодання у західних областях, а 19-го жовтня і дощі, і майже повсюди в Україні відчутне похолодання до денних +5…+9 градусів", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у середу, 15 жовтня, в Україні переважатиме прохолодна погода. Дощі найбільш ймовірні на Чернігівщині та Сумщині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода прогноз Синоптики потепління
Україну накриє різке похолодання: стовпчики термометрів опустяться до +2
13 жовтня 2025, 16:55
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
13 жовтня 2025, 06:54
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
09 жовтня 2025, 15:49
Всі новини »
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
Чоловіка з Івано-Франківська засудили на 6 років за контрабанду наркотиків у пенітенціарну установу
15 жовтня 2025, 19:15
Данія надала понад 170 мільйонів доларів українським військовим
15 жовтня 2025, 19:11
Російський авіаудар по Добропіллю забрав життя чоловіка – рятувальники деблокували тіло
15 жовтня 2025, 19:02
У М’янмі вбили та продали на органи 26-річну білоруську співачку Віру К, – ЗМІ
15 жовтня 2025, 18:49
В Україні з’являться власні супутники для Космічних сил
15 жовтня 2025, 18:30
На Донеччині місцевий житель "зливав" дані росіянам: як його покарали
15 жовтня 2025, 18:25
На Дніпропетровщині жінка потрапила до лікарні після вживання дикорослих грибів, схожих на маслюки
15 жовтня 2025, 18:11
Російський паспорт мера Одеси Труханова: з'явилися нові деталі справи
15 жовтня 2025, 18:11
Смертельна ДТП на Житомирщині: загинули двоє людей
15 жовтня 2025, 17:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »