Населення України щороку скорочується на 300 тисяч

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні демографічна криза, яка загрожує розвитку економіки та відбудові держави

Як передає RegioNews, про це в ефірі телеканалу "Апостроф" заявив голова Офісу Міграційної політики Василь Воскобойник.

За його словами, щороку населення країни скорочується на 250-300 тисяч осіб.

"Кожного року в нас дійсно населення скорочується на 250-300 тисяч осіб, і це без урахування будь-якої війни. Бо ці процеси почалися задовго до початку військових дій", – йдеться у повідомлені.

На його думку, щоб подолати демографічну кризу потрібно повернути українців з-за кордону, скоротити обсяги трудової міграції і залучати іноземних працівників для компенсації нестачі робочих рук.

За даними Київської школи економіки (KSE), Україна втратила майже 40% працездатного населення. Як зазначається, 74% роботодавців повідомляють про брак кадрів, а середній дефіцит працівників у компаніях становить близько 15%.