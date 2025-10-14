Завтра в Україні переважатиме холодна погода

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 15 жовтня, в Україні переважатиме холодна погода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, найближчої ночі очікується +1…+4 градуси, місцями до нуля і трохи нижче, вдень очікується +7…+11 градусів, на Закарпатті, у південній частині та на південному сході +11…+15 градусів.

Дощі найбільш ймовірні завтра на Чернігівщині та Сумщині, на решті території України істотні опади навряд.

У Києві 15-го жовтня очікується холодна погода з нічною температурою повітря +2…+5 градусів, а вдень близько +8 градусів.

Раніше ми повідомляли про те, що Україну накриє різке похолодання. Подекуди стовпчики термометрів опустяться до +2 градусів.