Завтра в Україні переважатиме холодна погода
У середу, 15 жовтня, в Україні переважатиме холодна погода
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
За її словами, найближчої ночі очікується +1…+4 градуси, місцями до нуля і трохи нижче, вдень очікується +7…+11 градусів, на Закарпатті, у південній частині та на південному сході +11…+15 градусів.
Дощі найбільш ймовірні завтра на Чернігівщині та Сумщині, на решті території України істотні опади навряд.
У Києві 15-го жовтня очікується холодна погода з нічною температурою повітря +2…+5 градусів, а вдень близько +8 градусів.
Раніше ми повідомляли про те, що Україну накриє різке похолодання. Подекуди стовпчики термометрів опустяться до +2 градусів.
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погодиВсі новини »
13 жовтня 2025, 06:54Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
09 жовтня 2025, 15:49Україну накриє похолодання з дощами
08 жовтня 2025, 13:10
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Закарпатті залізничик працевлаштовував ухилянтів за гроші
14 жовтня 2025, 16:45У Раді заявили, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій
14 жовтня 2025, 16:36Зеленський позбавив громадянства скандального соратника Януковича
14 жовтня 2025, 16:12У Тернопільському ТЦК розповіли, чому вони почали ходити по клубах і ресторанах
14 жовтня 2025, 15:39Мера Одеси Труханова офіційно позбавили громадянства України
14 жовтня 2025, 15:39У Тернопільському ТЦК заявили, що залучають бойові підрозділи до оповіщення громадян
14 жовтня 2025, 14:44На Одещині військовий намагався перевести чоловіка за кордон
14 жовтня 2025, 14:35У мережі показали жахливі умови у розподільчому центрі ТЦК у Києві, куди доставляють мобілізованих
14 жовтня 2025, 14:12Які фари кращі — галогенні чи ксенонові
14 жовтня 2025, 14:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі блоги »