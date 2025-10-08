Украину накроет похолодание с дождями

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 9 октября, в Украине будет преобладать облачная влажная погода с периодическими дождями

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

Крайнее мероприятие Украины, часть центра избегут серьезных осадков, днем погода улучшится в Одесской и Николаевской областях. Тем не менее, в Украине будет преобладать дождливая облачная погода.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +10…+13 градусов, теплая полоса вытянется от Одесщины до Полтавщины, в ней ожидается +14…+19 градусов.

На Тернопольщине, Хмельнитчине и Черновицкой области ниже +10 градусов.

В Киеве завтра будет облачно, сыро, днем до +12 градусов.

Как сообщалось, в среду, 8 октября, в Украине прогнозируется дожди, сильный ветер и контрастная температура воздуха. Наиболее интенсивными дожди предполагаются в южных регионах.