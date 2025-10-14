11:38  14 жовтня
На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід
11:15  14 жовтня
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2025, 16:12

Зеленський позбавив громадянства скандального соратника Януковича

14 жовтня 2025, 16:12
Читайте также на русском языке
фото: Офіс Президента України
Читайте также
на русском языке

Зеленський підписав указ про припинення громадянства Олега Царьова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Радіо Свобода.

Нагадаємо, Олег Царьов був депутатом Верховної Ради України трьох скликань, зокрема був членом фракції Партії регіонів (з грудня 2012), членом Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин (з грудня 2012), а також членом політради Партії регіонів. На даний момент переховується в РФ від слідства, провадженого Генеральною прокуратурою України, за звинуваченням у державній зраді через колабораціонізм із Росією.

Деталей президент України ніяких не наводить, на сайті нових указів немає.

Як повідомлялось, мера Одеси Труханова офіційно позбавили громадянства України. Зеленський доручив головнокомандувачу Сирському розглянути питання створення Одеської міської військової адміністрації, яка керуватиме містом замість мера Труханова.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Царьов Володимир Зеленський політика паспорт указ Україна
Зеленський розповів про другу за два дні розмову з Трампом: "Дуже продуктивно"
13 жовтня 2025, 09:41
Трамп і Зеленський обговорили поставки Tomahawk в Україну
11 жовтня 2025, 19:11
Зеленський поговорив із Трампом: які домовленості обговорили президенти
11 жовтня 2025, 17:07
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Завтра в Україні переважатиме холодна погода
14 жовтня 2025, 16:51
На Закарпатті залізничик працевлаштовував ухилянтів за гроші
14 жовтня 2025, 16:45
У Раді заявили, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій
14 жовтня 2025, 16:36
У Тернопільському ТЦК розповіли, чому вони почали ходити по клубах і ресторанах
14 жовтня 2025, 15:39
Мера Одеси Труханова офіційно позбавили громадянства України
14 жовтня 2025, 15:39
У Тернопільському ТЦК заявили, що залучають бойові підрозділи до оповіщення громадян
14 жовтня 2025, 14:44
На Одещині військовий намагався перевести чоловіка за кордон
14 жовтня 2025, 14:35
У мережі показали жахливі умови у розподільчому центрі ТЦК у Києві, куди доставляють мобілізованих
14 жовтня 2025, 14:12
Які фари кращі — галогенні чи ксенонові
14 жовтня 2025, 14:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »