Зеленський позбавив громадянства скандального соратника Януковича

фото: Офіс Президента України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Радіо Свобода.

Нагадаємо, Олег Царьов був депутатом Верховної Ради України трьох скликань, зокрема був членом фракції Партії регіонів (з грудня 2012), членом Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин (з грудня 2012), а також членом політради Партії регіонів. На даний момент переховується в РФ від слідства, провадженого Генеральною прокуратурою України, за звинуваченням у державній зраді через колабораціонізм із Росією.

Деталей президент України ніяких не наводить, на сайті нових указів немає.

Як повідомлялось, мера Одеси Труханова офіційно позбавили громадянства України. Зеленський доручив головнокомандувачу Сирському розглянути питання створення Одеської міської військової адміністрації, яка керуватиме містом замість мера Труханова.