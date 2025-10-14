Россия разрушила или повредила 17% украинских школ и детских садиков

Фото: facebook.com/NAZKgov

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине повреждено или разрушено 4358 учебных заведений, что составляет 17,1% от их общего количества

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, передает RegioNews.

По его словам, среди пострадавших объектов – 2046 школ и 1506 детсадов.

Несмотря на российский террор образовательной инфраструктуры, правительство направляет ресурсы на восстановление учебных заведений – на эти цели уже выделено более 11 млрд. грн.

Лесовой также подчеркнул, что гарантировать безопасное обучение можно только при поддержке международных партнеров. В 2024-2025 годах благодаря сотрудничеству с ЕС, правительствами Бельгии, Швеции, Литвы и Ирландии на инфраструктурные проекты привлечено более 70 млн. евро.

Напомним, в столице завершено строительство первого противорадиационного укрытия для детей. На реализацию проекта потратили более 47 миллионов гривен, объект уже введен в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области открыли первую подземную школу, где обучение совмещено с защитой от опасностей. Теперь почти 300 детей из Песочинского общества смогут учиться в безопасных условиях даже во время тревог.