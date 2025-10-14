11:38  14 жовтня
На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід
11:15  14 жовтня
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
14 жовтня 2025, 13:40

Росія зруйнувала або пошкодила 17% українських шкіл і дитячих садків

14 жовтня 2025, 13:40
Фото: facebook.com/NAZKgov
Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні пошкоджено або зруйновано 4358 закладів освіти, що становить 17,1% від їхньої загальної кількості

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, передає RegioNews.

За його словами, серед постраждалих об’єктів – 2046 шкіл та 1506 дитсадків.

Попри російський терор освітньої інфраструктури, уряд спрямовує ресурси на відновлення навчальних закладів – на ці цілі вже виділено понад 11 млрд грн.

Лісовий також наголосив, що гарантувати безпечне навчання можливо лише за підтримки міжнародних партнерів. У 2024-2025 роках завдяки співпраці з ЄС, урядами Бельгії, Швеції, Литви та Ірландії на інфраструктурні проєкти залучено понад €70 млн.

Нагадаємо, у столиці завершено будівництво першого протирадіаційного укриття для дітей. На реалізацію проєкту витратили понад 47 мільйонів гривень, об’єкт вже введено в експлуатацію.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області відкрили першу підземну школу, де навчання поєднано з захистом від небезпек. Тепер майже 300 дітей з Пісочинської громади зможуть вчитися у безпечних умовах навіть під час тривог.

