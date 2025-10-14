В Україні різко подорожчали популярні продукти

фото: glavred.net

Ціни на продукти зросли майже на 20% за рік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Комерсант Український".

Так, зокрема, ціни на яйця за рік (вересень 2025 р/вересень 2024 р) зросли майже на 51%. Фрукти подорожчали на понад 30%.

Вартість олії соняшникової за рік зросла на 28,1 %, вартість масла вершкового – на 23,3%.

Досить відчутно подорожчало м’ясо та м’ясопродукти – майже на 25%. Риба та продукти із риби – на 15,6%.

Вартість молока зросла на 17,1%, макаронних виробів – на 9,2%.

Як повідомлялось, станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.