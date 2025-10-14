В Україні різко подорожчали популярні продукти
Ціни на продукти зросли майже на 20% за рік
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Комерсант Український".
Так, зокрема, ціни на яйця за рік (вересень 2025 р/вересень 2024 р) зросли майже на 51%. Фрукти подорожчали на понад 30%.
Вартість олії соняшникової за рік зросла на 28,1 %, вартість масла вершкового – на 23,3%.
Досить відчутно подорожчало м’ясо та м’ясопродукти – майже на 25%. Риба та продукти із риби – на 15,6%.
Вартість молока зросла на 17,1%, макаронних виробів – на 9,2%.
Як повідомлялось, станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.
В Україні подорожчало будівництво житлаВсі новини »
14 жовтня 2025, 01:35В Україні стрімко дорожчає ріпак: що відбувається на ринку
13 жовтня 2025, 23:50Як в Україні за тиждень подорожчали овочі
13 жовтня 2025, 23:35
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
У Тернопільському ТЦК заявили, що залучають бойові підрозділи до оповіщення громадян
14 жовтня 2025, 14:44На Одещині військовий намагався перевести чоловіка за кордон
14 жовтня 2025, 14:35У мережі показали жахливі умови у розподільчому центрі ТЦК у Києві, куди доставляють мобілізованих
14 жовтня 2025, 14:12Які фари кращі — галогенні чи ксенонові
14 жовтня 2025, 14:06Росія зруйнувала або пошкодила 17% українських шкіл і дитячих садків
14 жовтня 2025, 13:408500 євро за похід до Румунії: на Буковині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон
14 жовтня 2025, 13:29На Одещині начальник ТЦК "допомагав" уникнути мобілізації за $2000
14 жовтня 2025, 13:16На Дніпропетровщині засудили адміністратора Telegram-каналу для ухилянтів
14 жовтня 2025, 12:55На Прикарпатті посадовці міграційної служби вимагали з іноземців 5500 доларів за продовження строку перебування в Україні
14 жовтня 2025, 12:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі блоги »