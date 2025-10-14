07:17  14 октября
ХАМАС отпустил заложника из Донецка: Максим Харкин провел в плену два года
01:35  14 октября
В Украине подорожало строительство жилья
00:55  14 октября
Погиб украинский актер, служивший в ВСУ
14 октября 2025, 08:39

Минус 1200 окупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

14 октября 2025, 08:39
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
За последние сутки украинские Силы обороны уничтожили 1200 окупантов, 5 танков, 29 артиллерийских систем, 390 беспилотников, а также 145 единиц автомобильной и специальной техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

    Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 14.10.25 ориентировочно составили:

    Напомним, в сентябре украинские защитники на Запорожском направлении 25 сентября сбили вражеский бомбардировщик Су-34 , терроризировавший Запорожье.

    09 октября 2025
    "Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
    Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
    03 октября 2025
    По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
    Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
    01 октября 2025
    Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
    Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
    26 сентября 2025
    Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
    Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
    "Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
    По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
