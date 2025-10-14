Минус 1200 окупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
За последние сутки украинские Силы обороны уничтожили 1200 окупантов, 5 танков, 29 артиллерийских систем, 390 беспилотников, а также 145 единиц автомобильной и специальной техники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 14.10.25 ориентировочно составили:
Напомним, в сентябре украинские защитники на Запорожском направлении 25 сентября сбили вражеский бомбардировщик Су-34 , терроризировавший Запорожье.
