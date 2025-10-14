07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
01:35  14 жовтня
В Україні подорожчало будівництво житла
00:55  14 жовтня
Загинув український актор, який служив у ЗСУ
14 жовтня 2025, 08:39

Мінус 1200 окупантів та 5 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

14 жовтня 2025, 08:39
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
За останню добу українські Сили оборони знищили 1200 окупантів, 5 танків, 29 артилерійських систем, 390 безпілотників, а також 145 одиниць автомобільної та спеціальної техніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 14.10.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, у вересні українські захисники на Запорізькому напрямку 25 вересня збили ворожий бомбардувальник Су-34, який тероризував Запоріжжя.

Удар по Кіровоградщині: ворог атакував критичну інфраструктуру
14 жовтня 2025, 07:46
Росія вдарила по Харкову КАБами: пошкоджена лікарня, шестеро поранених
14 жовтня 2025, 07:01
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
