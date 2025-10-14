Мінус 1200 окупантів та 5 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
За останню добу українські Сили оборони знищили 1200 окупантів, 5 танків, 29 артилерійських систем, 390 безпілотників, а також 145 одиниць автомобільної та спеціальної техніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 14.10.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у вересні українські захисники на Запорізькому напрямку 25 вересня збили ворожий бомбардувальник Су-34, який тероризував Запоріжжя.
