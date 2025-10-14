ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки

Фото: Telegram/Израиль по-русски

У межах мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС палестинське угруповання звільнило 35-річного заручника Максима Харкіна. Чоловік народився в українському Донецьку, але перед полоном тривалий час мешкав в Ізраїлі

Про це пише hromadske, передає RegioNews.

Фото звільненого Харкіна опублікувало Міністерство закордонних справ Ізраїлю у своєму російськомовному Telegram-каналі. На одному зі знімків він прямує додому, а на іншому – зустрічається з матір’ю.

"Після двох болісних років невизначеності, тривоги та надії Максим повернувся до нас. Ми дякуємо народу Ізраїлю, Армії оборони та силам безпеки, які боролися день і ніч, щоб повернути Максима та інших наших близьких. Він пережив важкий період у нелюдських умовах і показав величезну силу духу. Тепер попереду шлях одужання та реабілітації", – йдеться у заяві родини, яку цитує видання Ynet.

Як писало Israel Hayom, Максим переїхав до Ізраїлю разом із матір'ю. У нього залишилися цивільна дружина Анна та п'ятирічна донька Моніка, які живуть у Росії.

ХАМАС узяв Харкіна в заручники 7 жовтня 2023 року під час нападу на фестиваль Nova. Він приїхав туди з другом та його дружиною, яких згодом знайшли мертвими.

Під час перебування в полоні бойовики опублікували відео, де Максим та інший заручник Бар Куперштейн казали, що "помирають на глибині 30 метрів під землею".

Родина Харкіна, сподіваючись на допомогу Москви, оформила йому російський паспорт. Посол Ізраїлю в РФ Сімона Галперін пізніше підтвердила, що Ізраїль і Росія співпрацювали для звільнення трьох заручників у Газі.

Нагадаємо, 13 жовтня президент США Дональд Трамп разом із представниками Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо угоди про припинення вогню в Газі. Трамп заявив, що війна в Газі завершена, і регіон почне "нормалізуватися".