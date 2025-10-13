РФ ввечері запустила по Україні декілька груп ударних дронів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші ворожі безпілотники у повітряному просторі України почали фіксуватись близько 18:00. Наразі повітряну тривогу оголошено у північних, східних та частині південних регіонів.

Станом на 21:05 ворожі дрони були помічені біля Харкова, Чернігова, а також у Сумській області.

Жителів областей, у яких оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і в разі загрози негайно прямувати до найближчих укриттів.

Нагадаємо, в Україні відновлюють електропостачання після нічних атак РФ. Відновлювальні роботи тривають у багатьох регіонах.