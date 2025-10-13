РФ ввечері запустила по Україні декілька груп ударних дронів
Росія знову атакує Україну "Шахедами"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, перші ворожі безпілотники у повітряному просторі України почали фіксуватись близько 18:00. Наразі повітряну тривогу оголошено у північних, східних та частині південних регіонів.
Станом на 21:05 ворожі дрони були помічені біля Харкова, Чернігова, а також у Сумській області.
Жителів областей, у яких оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і в разі загрози негайно прямувати до найближчих укриттів.
Нагадаємо, в Україні відновлюють електропостачання після нічних атак РФ. Відновлювальні роботи тривають у багатьох регіонах.
