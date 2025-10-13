20:59  13 октября
13 октября 2025, 20:31

ДТЭК сообщил об аварийных отключениях электроэнергии в Днепропетровской области

13 октября 2025, 20:31
Фото: ДТЭК
Вечером на Днепропетровщине из-за аварийных работ выключили электроэнергию, жителей просят экономно использовать имеющийся ресурс

Об этом сообщает ДТЭК, передает RegioNews.

Вечером в Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Распоряжение о временном выключении света издало НЭК "Укрэнерго".

В компании ДТЭК Днепровские электросети отметили, что в ходе таких аварийных отключений заранее составленные графики не действуют. Энергетики призывают жителей региона экономно использовать электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать систему.

Специалисты подчеркнули, что аварийные работы производятся по всей области и продолжаются круглосуточно. Цель мероприятий – восстановить бесперебойную подачу электроэнергии и минимизировать продолжительность отключений в помещениях.

Компания просит жителей с пониманием отнестись к ситуации и проявить терпение, пока идет стабилизация электросетей. Энергетики отмечают, что каждый сознательный шаг потребителей помогает быстрее вернуть свет в дома.

Ранее сообщалось, в киевском метро из-за технических проблем движение поездов на отдельных линиях частично приостановлено. Пассажиры вынуждены ждать на платформах, где образовались большие скопления людей, а некоторые вагоны не закрывают дверь с первой попытки.

