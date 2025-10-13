Фото: ДТЭК

Об этом сообщает ДТЭК, передает RegioNews.

Вечером в Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Распоряжение о временном выключении света издало НЭК "Укрэнерго".

В компании ДТЭК Днепровские электросети отметили, что в ходе таких аварийных отключений заранее составленные графики не действуют. Энергетики призывают жителей региона экономно использовать электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать систему.

Специалисты подчеркнули, что аварийные работы производятся по всей области и продолжаются круглосуточно. Цель мероприятий – восстановить бесперебойную подачу электроэнергии и минимизировать продолжительность отключений в помещениях.

Компания просит жителей с пониманием отнестись к ситуации и проявить терпение, пока идет стабилизация электросетей. Энергетики отмечают, что каждый сознательный шаг потребителей помогает быстрее вернуть свет в дома.

