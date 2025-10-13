20:59  13 жовтня
Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині
17:44  13 жовтня
Священник з Дніпра порівняв цивільний шлюб із проституцією
16:55  13 жовтня
Україну накриє різке похолодання: стовпчики термометрів опустяться до +2
13 жовтня 2025, 21:44

Зеленський заявив, що в Україні може виникнути дефіцит електроенергії

13 жовтня 2025, 21:44
фото: Офіс Президента України
Через атаки РФ Україна може взимку імпортувати електроенергію

Як передає RegioNew, про це заявив президент Володимир Зеленський в ході пресконференції з високою представницею Євросоюзу Каєю Каллас.

"Ми очікуємо проблеми з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію", – повідомив Зеленський.

Він додав, що Україна завжди використовує цю можливість під час зими "і ця можливість для нас відкрита".

Раніше у Міненерго заявили, що через нічні удари по енергосистемі графіків відключень не уникнути. Як відомо, у ніч на 10 жовтня армія РФ масовано обстріляла 8 регіонів і Київ.

