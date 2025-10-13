Фото: иллюстративное

В Украине планируют ввести новый официальный праздник, который можно будет отмечать без выходного дня

Об этом идет речь в проекте закона о праздновании Дня благодарения, передает RegioNews.

В Украине предлагают ввести новый праздник – День благодарения. Согласно законопроекту, зарегистрированному в Верховной Раде, этот день не будет выходным. Инициатива принадлежит народному депутату Георгию Мазурашу.

Проект закона №14121, внесенный 13 октября 2025 года, предусматривает изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины. Документ относится к сфере социальной политики и регламентирует празднование Дня благодарения без дополнительного дня отдыха. Законопроект уже передан на рассмотрение руководству парламента.

Парламент рассмотрит новый законопроект

Идея введения праздника предполагает, что граждане смогут отмечать его официально, однако рабочий режим в этот день не изменится. Законодатели отмечают, что праздник имеет целью подчеркнуть важность признательности в обществе, но никаких выходных для работников он не предусматривает.

Пока документ находится на начальной стадии рассмотрения в Верховной Раде. Последующие этапы включают обсуждение в комитетах и голосование за принятие закона. Реализация инициативы будет зависеть от решения парламента и дальнейшей юридической процедуры.

