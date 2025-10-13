В Украине предлагают ввести День благодарения, - законопроект
В Украине планируют ввести новый официальный праздник, который можно будет отмечать без выходного дня
Об этом идет речь в проекте закона о праздновании Дня благодарения, передает RegioNews.
В Украине предлагают ввести новый праздник – День благодарения. Согласно законопроекту, зарегистрированному в Верховной Раде, этот день не будет выходным. Инициатива принадлежит народному депутату Георгию Мазурашу.
Проект закона №14121, внесенный 13 октября 2025 года, предусматривает изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины. Документ относится к сфере социальной политики и регламентирует празднование Дня благодарения без дополнительного дня отдыха. Законопроект уже передан на рассмотрение руководству парламента.
Идея введения праздника предполагает, что граждане смогут отмечать его официально, однако рабочий режим в этот день не изменится. Законодатели отмечают, что праздник имеет целью подчеркнуть важность признательности в обществе, но никаких выходных для работников он не предусматривает.
Пока документ находится на начальной стадии рассмотрения в Верховной Раде. Последующие этапы включают обсуждение в комитетах и голосование за принятие закона. Реализация инициативы будет зависеть от решения парламента и дальнейшей юридической процедуры.
Ранее сообщалось, украинские военные, вернувшиеся из российского плена и нуждающиеся в длительном лечении из-за болезней, теперь будут получать ежемесячные выплаты по 50 тысяч гривен.