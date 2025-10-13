12:50  13 жовтня
Трактор піднімали з води: на Рівненщині тракторист загинув у ДТП
10:44  13 жовтня
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
06:54  13 жовтня
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2025, 19:02

В Україні пропонують ввести День подяки, - законопроєкт

13 жовтня 2025, 19:02
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

В Україні планують запровадити нове офіційне свято, яке можна буде відзначати без вихідного дня

Про це йдеться в проєкті закону щодо відзначення Дня подяки, передає RegioNews.

В Україні пропонують запровадити нове свято – День подяки. За законопроектом, який зареєстровано у Верховній Раді, цей день не буде вихідним. Ініціатива належить народному депутату Георгію Мазурашу.

Проект закону №14121, внесений 13 жовтня 2025 року, передбачає зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України. Документ відноситься до сфери соціальної політики та регламентує відзначення Дня подяки без додаткового дня відпочинку. Законопроект уже передано на розгляд керівництву парламенту.

Парламент розгляне новий законопроект

Ідея запровадження свята передбачає, що громадяни зможуть відзначати його офіційно, однак робочий режим у цей день не зміниться. Законодавці наголошують, що свято має на меті підкреслити важливість вдячності в суспільстві, але жодних вихідних для працівників воно не передбачає.

Наразі документ перебуває на початковій стадії розгляду у Верховній Раді. Подальші етапи включають обговорення у комітетах та голосування за прийняття закону. Реалізація ініціативи залежатиме від рішення парламенту та подальшої юридичної процедури.

Раніше повідомлялося, українські військові, які повернулися з російського полону та потребують тривалого лікування через хвороби, тепер отримуватимуть щомісячні виплати по 50 тисяч гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
політика свято Верховна Рада робочий тиждень соціальна служба День Подяки
Трамп анонсував чергову зустріч із Зеленським
13 жовтня 2025, 18:45
Мера Одеси Труханова позбавили українського громадянства
13 жовтня 2025, 14:55
Нардеп і олімпієць Беленюк оскандалися через пост із матюком
13 жовтня 2025, 14:35
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Київщині загорівся житловий будинок: є загиблий
13 жовтня 2025, 18:55
Трамп анонсував чергову зустріч із Зеленським
13 жовтня 2025, 18:45
Смертельна аварія на Львівщині: загинув пасажир, двоє водіїв у лікарні
13 жовтня 2025, 18:27
Пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 грудня – ПФ попередив про ризик втрати виплат
13 жовтня 2025, 18:21
На Полтавщині розслідують наругу над пам'ятником
13 жовтня 2025, 18:15
На Волині затримали сім’ю, яка переправляла чоловіків за кордон
13 жовтня 2025, 17:58
Священник з Дніпра порівняв цивільний шлюб із проституцією
13 жовтня 2025, 17:44
На Дніпропетровщині масово помирають голуби - що відбувається
13 жовтня 2025, 17:35
На Волині прикордонники за допомогою дрона знайшли жінку, яка заблукала у лісі
13 жовтня 2025, 17:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »