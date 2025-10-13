Фото: ілюстративне

В Україні планують запровадити нове офіційне свято, яке можна буде відзначати без вихідного дня

Про це йдеться в проєкті закону щодо відзначення Дня подяки, передає RegioNews.

В Україні пропонують запровадити нове свято – День подяки. За законопроектом, який зареєстровано у Верховній Раді, цей день не буде вихідним. Ініціатива належить народному депутату Георгію Мазурашу.

Проект закону №14121, внесений 13 жовтня 2025 року, передбачає зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України. Документ відноситься до сфери соціальної політики та регламентує відзначення Дня подяки без додаткового дня відпочинку. Законопроект уже передано на розгляд керівництву парламенту.

Парламент розгляне новий законопроект

Ідея запровадження свята передбачає, що громадяни зможуть відзначати його офіційно, однак робочий режим у цей день не зміниться. Законодавці наголошують, що свято має на меті підкреслити важливість вдячності в суспільстві, але жодних вихідних для працівників воно не передбачає.

Наразі документ перебуває на початковій стадії розгляду у Верховній Раді. Подальші етапи включають обговорення у комітетах та голосування за прийняття закону. Реалізація ініціативи залежатиме від рішення парламенту та подальшої юридичної процедури.

Раніше повідомлялося, українські військові, які повернулися з російського полону та потребують тривалого лікування через хвороби, тепер отримуватимуть щомісячні виплати по 50 тисяч гривень.