Пенсионный фонд призвал граждан, находящихся за границей или на оккупированных территориях, своевременно подтвердить свое лицо, чтобы сохранить право на получение пенсий

Об этом идет речь на сайте Главного управления Пенсионного фонда Украины, передает RegioNews.

Представители Пенсионного фонда Украины напоминают гражданам о необходимости пройти физическую идентификацию до 31 декабря. Речь идет о пенсионерах, которые находятся за пределами страны или проживают на временно оккупированных территориях. В случае невыполнения этого требования выплаты могут быть временно приостановлены.

Процедура идентификации необходима для подтверждения личности и избегания неправомерных начислений. Пенсионеры могут пройти ее лично или дистанционно. Для этого на вебпортале Пенсионного фонда создана специальная форма "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференции". В ней нужно заполнить необходимые данные, указать, что заявитель находится за границей, и выбрать удобное время для онлайн-звонка с работником Фонда.

По данным ПФУ, видеоидентификация предусматривает короткий разговор со специалистом, во время которого пенсионер должен показать документ, удостоверяющий личность, и подтвердить актуальность персональных сведений. Процедура бесплатная, а запись доступна круглосуточно через электронный кабинет на сайте Фонда.

В ведомстве напоминают, что физическая идентификация является обязательным условием для продолжения выплат пенсий тем, кто длительно находится за пределами Украины или не имеет возможности явиться лично в сервисный центр. Это позволяет Пенсионному фонду обеспечить точность начислений и предотвратить случаи двойных или неправомерных выплат.

