Фото: ілюстративне

Пенсійний фонд закликав громадян, які перебувають за кордоном або на окупованих територіях, вчасно підтвердити свою особу, щоб зберегти право на отримання пенсій

Про це йдеться на сайті Головного управління Пенсійного фонду України, передає RegioNews.

Пенсійний фонд України нагадав громадянам про необхідність пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Йдеться про пенсіонерів, які перебувають за межами країни або проживають на тимчасово окупованих територіях. У разі невиконання цієї вимоги виплати можуть бути тимчасово призупинені.

Процедура ідентифікації потрібна для підтвердження особи та уникнення неправомірних нарахувань. Пенсіонери можуть пройти її особисто або дистанційно. Для цього на вебпорталі Пенсійного фонду створено спеціальну форму "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференції". У ній потрібно заповнити необхідні дані, зазначити, що заявник перебуває за кордоном, і обрати зручний час для онлайн-дзвінка з працівником Фонду.

За даними ПФУ, відеоідентифікація передбачає коротку розмову з фахівцем, під час якої пенсіонер має показати документ, що посвідчує особу, і підтвердити актуальність персональних відомостей. Процедура є безкоштовною, а запис доступний цілодобово через електронний кабінет на сайті Фонду.

У відомстві нагадують, що фізична ідентифікація є обов’язковою умовою для продовження виплат пенсій тим, хто тривалий час перебуває поза межами України або не має можливості з’явитися особисто до сервісного центру. Це дає змогу Пенсійному фонду забезпечити точність нарахувань і запобігти випадкам подвійних або неправомірних виплат.

Раніше повідомлялося, на Черкащині викрили прокурора, який разом із членами медкомісії оформив собі фіктивну інвалідність та отримав понад пів мільйона гривень пенсії.