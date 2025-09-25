12:51  25 сентября
25 сентября 2025, 17:37

В Черкасской области прокурор незаконно получил более 532 тыс. грн пенсии по инвалидности

25 сентября 2025, 17:37
Фото: иллюстративное
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили прокурора Черкасской окружной прокуратуры, который при содействии членов медико-социальной экспертной комиссии оформил себе вторую группу инвалидности незаконно

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

По данным следствия, это позволило ему получить от государства выплаты на сумму более 532 тысяч гривен.

По информации ГБР, в 2019 году трое членов областной МСЭК сознательно подделали акты медицинских осмотров и протокол заседания комиссии. В документах якобы подтверждалось наличие у прокурора диагнозов и степень нарушения здоровья, что давало основания для установления инвалидности.

На самом деле результаты обследований не соответствовали этим данным. На основании этих поддельных документов председатель комиссии выдала справку о потере трудоспособности и выписку из акта осмотра.

Получив поддельные документы, прокурор оформил пенсию по инвалидности в Главном управлении Пенсионного фонда в Черкасской области. Общая сумма перечисленных средств превысила полмиллиона гривен, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в рамках расследования "дел Майдана" установлено, что в январе 2014 года этот же прокурор, работая следователем райотдела милиции, фальсифицировал материалы уголовных производств и незаконно привлекал граждан к ответственности во время мирных акций в Черкассах.

Прокурору, председателю МСЭК и трем членам комиссии инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364), служебный подлог (ч. 1 ст. 366) и мошенничество (ч. 4 ст. 190) Уголовного кодекса Украины. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Процессуальное руководство расследованием осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

Ранее сообщалось, во Львовской области задержали агента, который работал на россию в рядах Воздушных Сил. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества, однако детали спецоперации остаются засекреченными.

