Священник из Днепра сравнил гражданский брак с проституцией

Блогер и священник УГКЦ из Днепра Василий Колодий приравнял гражданский брак к «проституции без денег»

Как передает RegioNews, об этом он заявил в интервью You-Tube каналу Кириленко.

"Мне не нравятся эти современные привилегии. Мы заброшили супругов, отношения друг с другом… Секс до брака – грех. Секс должен быть между узаконенными супругами. Если это не узаконенные супруги, это проституция", – заявил он.

Также священник подверг критике гражданские браки.

"Это проститутки. И он и она. Просто проститутка говорит цену, а здесь цену не сказали, здесь без денег", – добавил Колодий.

