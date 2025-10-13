12:50  13 жовтня
13 жовтня 2025, 17:44

Священник з Дніпра порівняв цивільний шлюб із проституцією

13 жовтня 2025, 17:44
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Блогер і священник УГКЦ з Дніпра Василь Колодій прирівняв цивільний шлюб до «проституції без грошей»

Як передає RegioNews, про це він заявив у інтерв’ю You-Tube каналу "Кириленко".

"Мені не подобаються ці сучасні привілеї. Ми занехаяли подружжя, відносини один з одним… Секс до шлюбу – гріх. Секс має бути між узаконеним подружжям. Якщо це не узаконене подружжя, це проституція", – заявив він.

Також священник розкритикував цивільні шлюби.

"Це проститутки. І він, і вона. Просто проститутка каже ціну, а тут ціну не сказали, тут без грошей", – додав Колодій.

Як повідомлялось, священик Московського патріархату налагодив "схему" переправки чоловіків за кордон. За свої послуги він просив 13 тисяч євро.

