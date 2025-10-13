Фото из открытых источников

В Днепре на жилом массиве Парус заметили охранявших машину собак. В "банде" было четыре пушистика

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Прохожие заметили собак и начали их снимать. Травины громко ругали и рычали: они не подпускали никого к автомобилю. Видно, что собаки охраняли минивэн своего хозяина.

Как долго там просидели собаки, никто не знает. В комментариях в социальных сетях люди стали шутить и вспоминать анекдот, в котором грабители сняли колеса с автомобиля, в котором была собака и оставили записку: не ругайте собачку — она очень громко лаяла.

Напомним, в Днепре зоозащитники спасают собаку, которую в Николаевской области бросили хозяева. Собака около трех лет жила в яме с мусором, и даже не помнила, как ходить.