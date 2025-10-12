В Днепропетровской области задержали рыбаков за незаконный вылов рыбы на почти 80 тыс. грн
Инспектора рыбоохранного патруля зафиксировали случай незаконного вылова рыбы, в результате чего государству нанесен значительный ущерб
Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
Вчера в Солонянском районе Днепра водный патруль зафиксировал попытку незаконного отлова рыбы. На спецлинию 112 обратился местный житель и сообщил о двух неизвестных на резиновой лодке, которые вероятно используют запрещенные орудия лова на реке Днепр.
Экипаж роты по обслуживанию водных объектов оперативно прибыл на место и подтвердил информацию. Патрульные обнаружили двоих мужчин, которые с помощью сеток вылавливали рыбу. Предварительные подсчеты свидетельствуют, что нанесенный окружающей среде ущерб может достигать около 80 тысяч гривен.
В действиях нарушителей инспектора рассматривают признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 Уголовного кодекса Украины – незаконное занятие рыбным промыслом. На место была вызвана следственно-оперативная группа для фиксации события и документирования нарушения.
Правоохранители напоминают, что незаконный лов рыбы запрещенными орудиями вредит природным ресурсам и может привести к значительным штрафам или уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, в Украине существенно повысили штрафы за браконьерство. Повышен размер штрафа за уничтожение отдельных животных и птиц.