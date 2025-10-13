12:50  13 жовтня
Трактор піднімали з води: на Рівненщині тракторист загинув у ДТП
10:44  13 жовтня
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
06:54  13 жовтня
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
13 жовтня 2025, 16:55

Україну накриє різке похолодання: стовпчики термометрів опустяться до +2

13 жовтня 2025, 16:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вівторок буде в Україні холодним

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, найближчої ночі очікується лише +2…+6 градусів, а завтра вдень +6…+10 градусів.

У центральній частині та на сході повітря прогріється до +8…+12, на півдні України буде +12…+16 градусів.

Невеликі дощі пройдуть у більшості областей.

У Києві 14-го жовтня буде хмарно, місцями невеликий дощ. Уночі в столиці очікується +2…+4 градуси, вдень близько +8 градусів.

Раніше синоптики попередили українців про погіршення погоди. Йшлося про штормовий вітер і заморозки.

погода прогноз Синоптики дощ
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
