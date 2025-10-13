Україну накриє різке похолодання: стовпчики термометрів опустяться до +2

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вівторок буде в Україні холодним

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, найближчої ночі очікується лише +2…+6 градусів, а завтра вдень +6…+10 градусів.

У центральній частині та на сході повітря прогріється до +8…+12, на півдні України буде +12…+16 градусів.

Невеликі дощі пройдуть у більшості областей.

У Києві 14-го жовтня буде хмарно, місцями невеликий дощ. Уночі в столиці очікується +2…+4 градуси, вдень близько +8 градусів.

Раніше синоптики попередили українців про погіршення погоди. Йшлося про штормовий вітер і заморозки.