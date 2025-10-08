11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08 октября 2025, 15:40

В Тернопольской области проходят обыски в Почаевской лавре: подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах

08 октября 2025, 15:40
На территории Почаевской лавры в Тернопольской области 8 октября проводятся обыски в рамках досудебного расследования по уголовному производству по факту мошенничества в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на полицию Тернопольщины, передает RegioNews.

По словам спикера Главного управления Нацполиции области Сергея Крета, обыски осуществляют сотрудники следственного отдела Кременецкого районного отдела полиции в рамках расследования по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

В частности, правоохранители изымают документы, которые могут являться доказательствами по делу.

Процессуальное сопровождение обеспечивают также сотрудники Службы безопасности Украины в Тернопольской области.

Ранее сообщалось, что представители УПЦ пытались избежать проверки в рамках инвентаризации имущества лавры.

В СМИ также активно обсуждается, возможен ли в Почаеве сценарий, подобный тому, что состоялся в Киево-Печерской лавре.

