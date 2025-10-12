Фото: МВС України

Кількість шахрайських оголошень про оренду квартир в Україні зростає, а потерпілі залишаються без передоплати та житла

Про це попереджають у МВС України, передає RegioNews.

В Україні зростає кількість шахрайських оголошень про оренду житла в інтернеті. Зловмисники створюють фейкові акаунти та публікують привабливі фотографії квартир. Часто вони пропонують "вигідну ціну" та наполягають на передоплаті. Після отримання коштів орендодавці зникають, а житло виявляється недоступним.

Фахівці радять ретельно перевіряти будь-яке оголошення та профіль власника квартири. Корисним інструментом є зворотний пошук зображень, що дозволяє встановити справжнє джерело фото. Важливо не переводити гроші на сумнівні рахунки та підписувати договір перед будь-якою передоплатою.

Користувачам радять бути особливо обережними під час пошуку житла онлайн. Пильність і додаткові перевірки допоможуть уникнути фінансових втрат та неприємних ситуацій.

Зберігайте уважність і перевіряйте кожну деталь, щоб не стати жертвою шахраїв.

Раніше повідомлялося, на Тернопільщині тривають обшуки в Почаївській лаврі через підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.