16:13  12 жовтня
Шестирічна гімнастка зі Львівщини встановила світовий рекорд – 223 підйоми з переворотом
09:59  12 жовтня
У Дніпрі 15-річному хлопцю відірвало палець внаслідок вибуху невідомого предмета
13:01  12 жовтня
У Києві поліція затримала чоловіка, який вимагав від музиканта виконати російські пісні
12 жовтня 2025, 18:27

В Україні активізувалося онлайн-шахрайство з орендою "неіснуючого" житла

12 жовтня 2025, 18:27
Фото: МВС України
Кількість шахрайських оголошень про оренду квартир в Україні зростає, а потерпілі залишаються без передоплати та житла

Про це попереджають у МВС України, передає RegioNews.

В Україні зростає кількість шахрайських оголошень про оренду житла в інтернеті. Зловмисники створюють фейкові акаунти та публікують привабливі фотографії квартир. Часто вони пропонують "вигідну ціну" та наполягають на передоплаті. Після отримання коштів орендодавці зникають, а житло виявляється недоступним.

Фахівці радять ретельно перевіряти будь-яке оголошення та профіль власника квартири. Корисним інструментом є зворотний пошук зображень, що дозволяє встановити справжнє джерело фото. Важливо не переводити гроші на сумнівні рахунки та підписувати договір перед будь-якою передоплатою.

Користувачам радять бути особливо обережними під час пошуку житла онлайн. Пильність і додаткові перевірки допоможуть уникнути фінансових втрат та неприємних ситуацій.

Зберігайте уважність і перевіряйте кожну деталь, щоб не стати жертвою шахраїв.

Раніше повідомлялося, на Тернопільщині тривають обшуки в Почаївській лаврі через підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

