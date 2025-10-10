Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

На Днепропетровщине правоохранители прекратили деятельность четырех мошеннических колл-центров, работавших в Кривом Роге. Прокуратура Криворожской центральной окружной прокуратуры открыла уголовное производство и провела ряд обысков в рамках дела.

Колл-центры обслуживали почти 200 человек

Часть колл-центров выдавала себя за работников службы безопасности банков. Они убеждали граждан установить специальные мобильные приложения для защиты персональных данных. После этого мошенники получали удаленный доступ к онлайн-банкингу и выводили деньги со счетов потерпевших.

Другие мошенники представлялись работниками правоохранительных органов и сообщали людям, что их родственники якобы совершили уголовные правонарушения. Для "разрешения ситуации" без суда они требовали срочно перевести деньги на указанные счета.

В результате обысков правоохранители изъяли более 400 единиц техники, что обеспечивало работу почти 200 человек. Также были найдены черновые записи, денежные средства, поддельные удостоверения и другие вещественные доказательства. Решается вопрос ареста имущества, а следователи устанавливают полный круг лиц, причастных к работе мошеннической сети, и идентифицируют пострадавших. Досудебное расследование продолжается по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса.

Напомним, СБУ разоблачила международную сеть мошеннических колцентров, которая годами обманывала граждан ЕС и Турции. Операторы выманивали средства, обещая "выгодные" инвестиции или товары.