12:45  10 октября
В Черкасской области военный убил 2-летнего сына сожительницы
18:13  10 октября
В Киевской области 70-летний водитель стал виновником ДТП – пострадал ребенок и пенсионерка
11:47  10 октября
В Киевской области нашли двухлетнего мальчика, потерявшегося в лесу
UA | RU
UA | RU
10 октября 2025, 21:08

На Днепропетровщине разоблачили 4 мошеннических колл-центра – выманивали деньги через приложения и поддельные удостоверения

10 октября 2025, 21:08
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

В Кривом Роге прекратили работу мошеннических колл-центров, отдаленно похищавших деньги со счетов граждан

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

На Днепропетровщине правоохранители прекратили деятельность четырех мошеннических колл-центров, работавших в Кривом Роге. Прокуратура Криворожской центральной окружной прокуратуры открыла уголовное производство и провела ряд обысков в рамках дела.

Колл-центры обслуживали почти 200 человек

Часть колл-центров выдавала себя за работников службы безопасности банков. Они убеждали граждан установить специальные мобильные приложения для защиты персональных данных. После этого мошенники получали удаленный доступ к онлайн-банкингу и выводили деньги со счетов потерпевших.

Другие мошенники представлялись работниками правоохранительных органов и сообщали людям, что их родственники якобы совершили уголовные правонарушения. Для "разрешения ситуации" без суда они требовали срочно перевести деньги на указанные счета.

В результате обысков правоохранители изъяли более 400 единиц техники, что обеспечивало работу почти 200 человек. Также были найдены черновые записи, денежные средства, поддельные удостоверения и другие вещественные доказательства. Решается вопрос ареста имущества, а следователи устанавливают полный круг лиц, причастных к работе мошеннической сети, и идентифицируют пострадавших. Досудебное расследование продолжается по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса.

Напомним, СБУ разоблачила международную сеть мошеннических колцентров, которая годами обманывала граждан ЕС и Турции. Операторы выманивали средства, обещая "выгодные" инвестиции или товары.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кривой Рог Днепропетровская область колл-центр онлайн обман мошенничество
Улицы без людей и разрушенные дома: как выглядит прифронтовое Покровское в Днепропетровской области
10 октября 2025, 20:43
Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и ракетами: били по энергетической инфраструктуре
10 октября 2025, 07:40
Обстрелы Днепропетровщины: пострадал 68-летний житель, разрушены несколько домов
09 октября 2025, 18:48
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Киевской области врач "торговал" инвалидностью для уклонистов
10 октября 2025, 21:30
Пограничники отбили очередной штурм россиян в Донецкой области
10 октября 2025, 21:29
На Житомирщине пропал без вести 12-летний мальчик
10 октября 2025, 21:19
В Винницкой области пограничники оформили первый рейс поезда "Киев – Бухарест"
10 октября 2025, 20:59
Улицы без людей и разрушенные дома: как выглядит прифронтовое Покровское в Днепропетровской области
10 октября 2025, 20:43
Во Львове осудили военного, под предлогом отпуска сбежавшего в РФ
10 октября 2025, 20:40
В Винницкой области задержали мужчину за попытку незаконного вывоза 29-летнего знакомого
10 октября 2025, 20:31
На фронте погиб украинский юморист и участник КВН
10 октября 2025, 20:15
57-летний мужчина устроил стрельбу в Луцком районе, повредив имущество соседей
10 октября 2025, 20:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »