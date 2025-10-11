21:30  10 жовтня
11 жовтня 2025, 00:30

Україна наростила імпорт свинини: що відбувається з ринком

11 жовтня 2025, 00:30
Ілюстративне фото
У вересні цього року імпорту охолодженого та мороженого м’яса свиней (УКТ ЗЕД 0203) в Україну перевищили 6 тисяч тонн. Це на 31% більше, аніж минулого місяця

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

Експерти зауважили, що це найбільший показник імпорту з початку 2022 року. Серед стимулів аналітики називають високі ціни на українську свинину та вичерпання квот на безмитне постачання м’яса з країн ЄС. Тому оператори ринку почали збільшувати закупівлі.

Крім того, через скорочення внутрішньої пропозиції частка імпорту все ж залишиться відносно низькою. При цьому вищі ціни уповільнили експорт української свинини.

Хоча за дев'ять місяців цього року обсяг експорту перевищив 2 тисячі тонн, що у валютному еквіваленті становить майже 6,2 мільйона доларів. Основними покупцями лишаються Гонконг, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Малайзія. Водночас бізнес та державні органи працюють над відкриттям нових ринків, зокрема у Філіппінах, В’єтнамі, Сінгапурі та Південній Кореї.

Нагадаємо, на міжнародному ринку також рекордно подешевшало какао. При цьому експерти пояснили, що це не означає, що варто чекати на падіння цін на шоколад найближчим часом. Адже виробники ще використовують старі запаси какао.

