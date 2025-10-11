Ілюстративне фото

У вересні цього року імпорту охолодженого та мороженого м’яса свиней (УКТ ЗЕД 0203) в Україну перевищили 6 тисяч тонн. Це на 31% більше, аніж минулого місяця

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

Експерти зауважили, що це найбільший показник імпорту з початку 2022 року. Серед стимулів аналітики називають високі ціни на українську свинину та вичерпання квот на безмитне постачання м’яса з країн ЄС. Тому оператори ринку почали збільшувати закупівлі.

Крім того, через скорочення внутрішньої пропозиції частка імпорту все ж залишиться відносно низькою. При цьому вищі ціни уповільнили експорт української свинини.

Хоча за дев'ять місяців цього року обсяг експорту перевищив 2 тисячі тонн, що у валютному еквіваленті становить майже 6,2 мільйона доларів. Основними покупцями лишаються Гонконг, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Малайзія. Водночас бізнес та державні органи працюють над відкриттям нових ринків, зокрема у Філіппінах, В’єтнамі, Сінгапурі та Південній Кореї.

