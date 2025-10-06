07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
10:17  06 октября
На Полтавщине Toyota вылетела в кювет и перевернулась: погибла 21-летняя киевлянка
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
06 октября 2025, 10:59

Дорогие унитазы и мизерные зарплаты: что скрывает реконструкция Шалимова

06 октября 2025, 10:59
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова идет реконструкция поликлиники за 165 млн грн, выделенных Европейским Союзом в рамках программы Ukraine Facility. Работы планируют завершить до конца 2026 года: поликлиника получит отделение госпитальной терапии, приемную и регистратуру

Об этом идет речь в материале проекта "Наши деньги", передает RegioNews.

Однако журналисты обнаружили, что ряд позиций сметы значительно дороже рыночных цен.

Например, самовыравнивающаяся смесь заказана на 21% дороже магазинной, а медицинские кровати с матрасом стоят более 186 тыс. грн, тогда как аналогичные модели на рынке доступны за 68-183 тыс. грн.

Для неизвестных керамических унитазов с инсталляцией заложили по 20 584 грн/шт. Между тем в популярном магазине самый дорогой стоит 16 666 грн (Koller Pool Dune 1200SL), что все равно на 19% дешевле сметы. Цена самого дешевого – 8 288 грн.

Также среднемесячная зарплата рабочих в смете составляет 18 тыс. грн, что вдвое меньше средней зарплаты в строительной сфере Киева. Журналисты предполагают, что разницу могут компенсировать выплатой не облагаемых налогом зарплат с маржи на стройматериалы.

Как выяснилось, получивший подряд без конкурса консорциум "Строительные инициативы" существует с июня 2025 года и уже получил государственных подрядов на сумму более 240 млн грн.

Справка: Национальный научный центр хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова – ведущее медицинское учреждение Украины, специализирующееся на хирургии, трансплантологии и лечении сложных заболеваний внутренних органов.

Центр обеспечивает как плановые, так и экстренные операции, а также проводит научные исследования в области хирургии и медицинской трансплантологии.

Напомним, в Киеве разоблачили хищение более 1,8 млн грн во время ремонта школьных укрытий. Бывшему руководителю инженерной группы управления образования Шевченковского района сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей значительные финансовые потери.

