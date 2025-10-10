21:30  10 жовтня
Екскерівник Державної фіскальної служби Насіров стягнув з України майже 10 тисяч євро за погане лікування

10 жовтня 2025, 23:42
фото: lb.ua
Колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров відсудив в України компенсацію в сумі 9750 євро через неналежне медичне обслуговування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

"Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі "Монахов та інші проти України". У межах цієї справи колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров скаржився на ненадання йому належного лікування під час тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

У заяві колишнього голови ДФС також ішлося, що Вищий антикорупційний суд двічі наказував перевести його до лікарні для комплексного обстеження та лікування, але ці накази, мовляв, виконано не було. Зрештою, Насірова шпиталізували ненадовго лише у квітні 2024 року.

Нагадаємо, навесні суд взяв під варту ексочільника ДФС Насірова та збільшив для нього розмір застави. Він є фігурантом у справі про хабар у понад 700 мільйонів гривень.

