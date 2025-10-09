Фото: ілюстративне

Через атаки по ключових газовидобувних регіонах Україні доведеться закуповувати мільярдні обсяги газу за кордоном

Про це повідомляє агенство Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Масовані атаки Росії 3 жовтня по Харківській та Полтавській областях призвели до суттєвого скорочення внутрішнього видобутку природного газу в Україні. За даними агентства Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, країна втратила близько 60% власних потужностей у цій сфері.

Полтавська область, де зосереджені основні газовидобувні підприємства, стала найбільш постраждалим регіоном. Пошкодження інфраструктури змушує уряд України планувати значні закупівлі газу за кордоном, аби забезпечити населення паливом у зимовий період.

За оцінками джерел Bloomberg, країні доведеться імпортувати близько 4,4 мільярда кубометрів газу на суму майже 2 мільярди євро, що становить приблизно 20% річного споживання. Це підкреслює важливість збереження та захисту енергетичної інфраструктури, яка до початку повномасштабного вторгнення Росії повністю задовольняла внутрішні потреби держави.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія намагається перешкодити видобутку українського газу. Він підкреслив, що уряд зосереджений на фінансовій готовності закуповувати імпортне паливо, щоб населення країни не залишилося без тепла у холодний сезон.

