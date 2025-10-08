На Харьковщине новые правила: мотоциклы не ездят ночью и во время тревог
В Лозовской общине Харьковской области ограничили движение мототранспорта ночью и во время воздушных тревог
Об этом сообщила "Думка" со ссылкой на соответствующее решение комитета городского совета, передает RegioNews.
Согласно документу с 22:00 до 08:00, а также во время сигнала "Воздушная тревога" на территории общины запрещено передвижение мотоциклов, мотороллеров, скутеров и другого мототранспорта.
Под запрет попадает техника с неисправной системой выпуска газов, без шумопоглотителей или с модифицированной конструкцией, создающей избыточный уровень шума.
В горсовете объяснили, что решение было принято из-за многочисленных обращений жителей, которые жаловались на громкое движение мототехники в ночное время.
Как известно, Лозовская община – одна из самых больших в Харьковской области, в ее состав входят более 50 населенных пунктов.
Напомним, в Ивано-Франковской области за первые шесть месяцев 2025 года произошло 104 дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта. В 92 случаях были пострадали: травмированы 120 человек, еще 10 – погибли.