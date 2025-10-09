Суд Києва залишив під вартою нардепа Шевченка, якого підозрюють у держзраді

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Депутата Євгенія Шевченка, якого підозрюють у держзраді, залишили під вартою до середини листопада

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Суспільне".

Як зазначається, запобіжний захід продовжили до 14 листопада.

У вересні Державне бюро розслідувань повідомляло, що разом зі Службою безпеки України завершили досудове розслідування у справі Шевченка.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року народному депутату України Євгену Шевченку висунули обвинувачення в державній зраді. Згідно з даними правоохоронних органів, він систематично проводив інформаційно-підривну діяльність на користь держави-агресора. Йому загрожує чималий термін ув’язнення.