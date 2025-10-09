15:49  09 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 16:39

Стало відомо, навіщо РФ б'є по українській залізниці

09 жовтня 2025, 16:39
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Росіяни наносять удари по залізниці, щоб обрізати сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною

Про це повідомляє RegioNews із посиланням главу правління Укрзалізниці Олександра Перцовського.

"Ворог продовжує удари з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема Сумщиною та Чернігівщиною. Вдаряють із тим, щоб заблокувати основні маршрути, а також намагаються заблокувати резервні", – повідомив він.

Перцовський додав, що пасажири поїздів, які на шляху до Сум, Конотопа, Шостки та інших міст регіону будуть довезені автобусними трансферами, наразі на безпечній відстані від місць російських ударів.

Нагадаємо, Росія завдала масованих ударів по енергетиці та залізниці. Зокрема під прицілом були Полтавська та Сумська області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Укрзализныця перевізники атака РФ економіка
В Укрзалізниці відреагували на повідомлення про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині
09 жовтня 2025, 14:11
Укрзалізниця повідомила про зміни в русі поїздів Ніжинського напрямку через удари РФ
08 жовтня 2025, 08:11
Росія б'є по енергетиці: Україна просить G7+ про додаткову підтримку
07 жовтня 2025, 07:15
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Буковині священик Московського патріархату налагодив "схему" переправки чоловіків за кордон
09 жовтня 2025, 16:22
На Одещині мати-одиначку відправили за ґрати за схему для ухилянтів
09 жовтня 2025, 16:05
Громади Харківщини посилюють співпрацю з міжнародними партнерами
09 жовтня 2025, 15:59
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
09 жовтня 2025, 15:49
У Миколаєві курсант готував теракт в готелі
09 жовтня 2025, 15:25
Робота на Харківщині: актуальні вакансії тижня
09 жовтня 2025, 15:16
За матеріалами ДБР судитимуть екссекретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби
09 жовтня 2025, 14:59
В Одесі судитимуть чоловіка, який до смерті побив знайомого
09 жовтня 2025, 14:35
В Укрзалізниці відреагували на повідомлення про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині
09 жовтня 2025, 14:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »