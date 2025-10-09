Стало відомо, навіщо РФ б'є по українській залізниці
Росіяни наносять удари по залізниці, щоб обрізати сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною
Про це повідомляє RegioNews із посиланням главу правління Укрзалізниці Олександра Перцовського.
"Ворог продовжує удари з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема Сумщиною та Чернігівщиною. Вдаряють із тим, щоб заблокувати основні маршрути, а також намагаються заблокувати резервні", – повідомив він.
Перцовський додав, що пасажири поїздів, які на шляху до Сум, Конотопа, Шостки та інших міст регіону будуть довезені автобусними трансферами, наразі на безпечній відстані від місць російських ударів.
Нагадаємо, Росія завдала масованих ударів по енергетиці та залізниці. Зокрема під прицілом були Полтавська та Сумська області.
