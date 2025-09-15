Синоптики предупредили об ухудшении погоды в большинстве областей Украины
Среда, 17 сентября, в большинстве областей ожидается дождливая погода
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Во вторник, 16 сентября, без осадков, лишь в западных и Житомирской областях днем кратковременный дождь.
Ночью и утром в Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой области ожидается туман.
Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 8-13, на юге, в Днепропетровской и Кировоградской областях до 16; днем 22-27°, в западных областях 16-21°.
В среду в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях дожди, в Винницкой, ночью и Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, днем и в Киевской и Черкасской областях значительные дожди. На остальной территории без осадков.
