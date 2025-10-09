Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У пʼятницю, 10 жовтня, в Україні знову дощитиме

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

"Атмосферні фронти, близькість циклону, рвучкий північно-західний вітер, така собі погода пізньої осені", – написала вона

У п’ятницю, 10 жовтня, в Україні очікується холодна або прохолодна погода, вдень +9…+14 градусів.

В східних областях буде тепліше, +15…+19 градусів.

У Києві завтра буде хмарно, вітряно і дощитиме. Вдень очікується +11…+13 градусів.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Карпатах випав перший сніг. На горі Піп Іван зафіксували морозяну погоду та вітер.