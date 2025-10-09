Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
У пʼятницю, 10 жовтня, в Україні знову дощитиме
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
"Атмосферні фронти, близькість циклону, рвучкий північно-західний вітер, така собі погода пізньої осені", – написала вона
У п’ятницю, 10 жовтня, в Україні очікується холодна або прохолодна погода, вдень +9…+14 градусів.
В східних областях буде тепліше, +15…+19 градусів.
У Києві завтра буде хмарно, вітряно і дощитиме. Вдень очікується +11…+13 градусів.
Нагадаємо, наприкінці вересня в Карпатах випав перший сніг. На горі Піп Іван зафіксували морозяну погоду та вітер.
Стихія повертається: Одесу накриє сильний дощ – очікується перевищення норми опадів на 200%Всі новини »
03 жовтня 2025, 19:30Синоптики попередили про погіршення погоди у більшості областей України
15 вересня 2025, 14:59В Україну йдуть дощі та похолодання
14 вересня 2025, 19:14
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Стало відомо, навіщо РФ б'є по українській залізниці
09 жовтня 2025, 16:39На Буковині священик Московського патріархату налагодив "схему" переправки чоловіків за кордон
09 жовтня 2025, 16:22На Одещині мати-одиначку відправили за ґрати за схему для ухилянтів
09 жовтня 2025, 16:05Громади Харківщини посилюють співпрацю з міжнародними партнерами
09 жовтня 2025, 15:59У Миколаєві курсант готував теракт в готелі
09 жовтня 2025, 15:25Робота на Харківщині: актуальні вакансії тижня
09 жовтня 2025, 15:16За матеріалами ДБР судитимуть екссекретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби
09 жовтня 2025, 14:59В Одесі судитимуть чоловіка, який до смерті побив знайомого
09 жовтня 2025, 14:35В Укрзалізниці відреагували на повідомлення про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині
09 жовтня 2025, 14:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі блоги »