15:49  09 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 15:49

Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

09 жовтня 2025, 15:49
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У пʼятницю, 10 жовтня, в Україні знову дощитиме

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

"Атмосферні фронти, близькість циклону, рвучкий північно-західний вітер, така собі погода пізньої осені", – написала вона

У п’ятницю, 10 жовтня, в Україні очікується холодна або прохолодна погода, вдень +9…+14 градусів.

В східних областях буде тепліше, +15…+19 градусів.

У Києві завтра буде хмарно, вітряно і дощитиме. Вдень очікується +11…+13 градусів.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Карпатах випав перший сніг. На горі Піп Іван зафіксували морозяну погоду та вітер.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода прогноз вітер Синоптики дощ
Стихія повертається: Одесу накриє сильний дощ – очікується перевищення норми опадів на 200%
03 жовтня 2025, 19:30
Синоптики попередили про погіршення погоди у більшості областей України
15 вересня 2025, 14:59
В Україну йдуть дощі та похолодання
14 вересня 2025, 19:14
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Стало відомо, навіщо РФ б'є по українській залізниці
09 жовтня 2025, 16:39
На Буковині священик Московського патріархату налагодив "схему" переправки чоловіків за кордон
09 жовтня 2025, 16:22
На Одещині мати-одиначку відправили за ґрати за схему для ухилянтів
09 жовтня 2025, 16:05
Громади Харківщини посилюють співпрацю з міжнародними партнерами
09 жовтня 2025, 15:59
У Миколаєві курсант готував теракт в готелі
09 жовтня 2025, 15:25
Робота на Харківщині: актуальні вакансії тижня
09 жовтня 2025, 15:16
За матеріалами ДБР судитимуть екссекретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби
09 жовтня 2025, 14:59
В Одесі судитимуть чоловіка, який до смерті побив знайомого
09 жовтня 2025, 14:35
В Укрзалізниці відреагували на повідомлення про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині
09 жовтня 2025, 14:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »