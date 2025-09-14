В Украину идут дожди и похолодание

иллюстративное фото: из открытых источников

Погода в Украине на следующей неделе будет меняющейся

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 15 сентября, переменная облачность в большинстве областей Украины. В западных регионах ожидаются дожди.

Столбики термометров днем покажут:

на севере +20…+24 градуса;

на востоке +22…+25 градусов;

в центре +22…+24 градуса;

на юге +22…+24 градуса;

на западе +18…+20 градусов.

В течение следующей недели в Украине ожидается похолодание.

К концу недели дожди наконец-то отступят. В пятницу, 19 сентября, температура воздуха снова поднимется.

Как сообщалось, 13-14 сентября температура воздуха в Украине будет колебаться от +8 до +25 градусов. В эти дни преобладает сухая облачная погода.