20:29  26 августа
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
18:48  26 августа
В США убили 23-летнюю украинку
18:40  26 августа
В Украину после похолодания возвращается жара
UA | RU
UA | RU
26 августа 2025, 21:59

В "Дии" появятся еще 6 новых сервисов

26 августа 2025, 21:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В приложении "Дии" уже скоро можно будет воспользоваться новыми сервисами.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в колонке для РБК-Украина, передает RegioNews.

"На портале "Дия" запустим первого в мире национального АИ-ассистента, который будет предоставлять государственные услуги. Первый АИ-based сервис – справка о доходах. Вам нужно просто написать запрос в чат – и АИ поможет вам получить справку", – написал он.

Кроме того, искусственный интеллект на портале "Дия" будет консультировать об услугах и помогать подобрать сервис под жизненную ситуацию.

Среди других сервисов – "ЭНотариат", "ЭАкциз", "Путь раненого" и сервис базовой социальной помощи.

Ранее сообщалось, что в Украине появится услуга Starlink в смартфоне. Это технология, которая превращает обычный смартфон в спутниковый терминал.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дия Федоров Михаил сервис услуги технологии
С 1 октября школьники получат "собственную валюту" в образовательном приложении "Мрія"
22 августа 2025, 11:10
Документы украинцев будет проверять искусственный интеллект
19 августа 2025, 18:09
Украинцы смогут развестись онлайн через Дию
14 августа 2025, 19:39
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Россияне атаковали дроном многоэтажку в Херсоне, есть пострадавшие
26 августа 2025, 21:36
Украинские предприниматели смогут получить гранты от государства: в правительстве назвали суммы
26 августа 2025, 21:29
Украинские театры стали отказываться от спектаклей по мотивам американского режиссера: названная причина
26 августа 2025, 21:09
Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину
26 августа 2025, 20:45
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
26 августа 2025, 20:29
Правительство разрешило мужчинам до 22 лет выезжать за границу
26 августа 2025, 20:24
В США заявили, что готовы помочь европейским миротворцам в Украине
26 августа 2025, 20:05
Воздушную тревогу в Кировоградской и Львовской областях будут объявлять по-новому
26 августа 2025, 19:52
В Запорожье произошел масштабный пожар
26 августа 2025, 19:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »