В "Дии" появятся еще 6 новых сервисов

иллюстративное фото: из открытых источников

В приложении "Дии" уже скоро можно будет воспользоваться новыми сервисами.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в колонке для РБК-Украина, передает RegioNews.

"На портале "Дия" запустим первого в мире национального АИ-ассистента, который будет предоставлять государственные услуги. Первый АИ-based сервис – справка о доходах. Вам нужно просто написать запрос в чат – и АИ поможет вам получить справку", – написал он.

Кроме того, искусственный интеллект на портале "Дия" будет консультировать об услугах и помогать подобрать сервис под жизненную ситуацию.

Среди других сервисов – "ЭНотариат", "ЭАкциз", "Путь раненого" и сервис базовой социальной помощи.

Ранее сообщалось, что в Украине появится услуга Starlink в смартфоне. Это технология, которая превращает обычный смартфон в спутниковый терминал.