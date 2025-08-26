В "Дии" появятся еще 6 новых сервисов
В приложении "Дии" уже скоро можно будет воспользоваться новыми сервисами.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в колонке для РБК-Украина, передает RegioNews.
"На портале "Дия" запустим первого в мире национального АИ-ассистента, который будет предоставлять государственные услуги. Первый АИ-based сервис – справка о доходах. Вам нужно просто написать запрос в чат – и АИ поможет вам получить справку", – написал он.
Кроме того, искусственный интеллект на портале "Дия" будет консультировать об услугах и помогать подобрать сервис под жизненную ситуацию.
Среди других сервисов – "ЭНотариат", "ЭАкциз", "Путь раненого" и сервис базовой социальной помощи.
Ранее сообщалось, что в Украине появится услуга Starlink в смартфоне. Это технология, которая превращает обычный смартфон в спутниковый терминал.